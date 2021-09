Cadáver de mulher retirado do interior de um poço na Figueira da Foz

O cadáver de uma mulher foi retirado de um poço na freguesia de Paião, Figueira da Foz, este domingo disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

“O alerta para a existência de um corpo de uma senhora no interior do poço foi dado por um popular às 12h00”, esclareceu fonte do CDOS . A mesma fonte disse desconhecer as circunstâncias em que ocorreu este incidente, assim como a idade da vítima.

Para o local foram mobilizadas quatro viaturas e 11 operacionais dos bombeiros voluntários e dos sapadores da Figueira da Foz, uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR.

Segundo o CDOS de Coimbra, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) de Coimbra.