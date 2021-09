O adeus ao herói doce

Nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos soaram na manhã deste domingo frases fora do comum. A emoção que sempre preside à vida de quem partiu contagiou os que o homenagearam num acto solene como um funeral de Estado. As palavras do Presidente da República foram de adeus a um herói doce. “Nunca quis ser herói, mas foi em tantos e tantos dos seus lances de vida, heróico. Daquele heroísmo discreto, mais lírico do que épico, mais doce do que impulsivo. Firme, mas doce. E também por isso o recordamos com doçura”, disse Marcelo Rebelo de Sousa às 300 pessoas que assistiram ao acto.