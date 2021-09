O Presidente Jorge Sampaio e a Escola

Jorge Sampaio morreu na sexta-feira e durante o fim-de-semana realizaram-se as cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República.

Os elogios ao estadista e ao homem que não escondia as emoções multiplicaram-se nos últimos dias. Desde os companheiros de luta até aos adversários, muitas foram as palavras de apreço e as lembranças de um homem que tinha o dom de se pôr na pele dos outros.

Sampaio foi um homem também ligado à educação. Em 2004, o PÚBLICO encontrou duas gémeas que continuaram os estudos graças ao apoio de Jorge Sampaio, então Presidente da República.

