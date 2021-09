Oportunidade e oportunismo em tempo de eleições

A formação de listas para as autarquias locais alimenta a permanente tensão entre as escolhas das estruturas nacionais e as preferências das organizações concelhias. Como ficou evidente no caso de Gaia, o processo de escolhas no PSD foi, a vários títulos, exemplo disso. É paradoxal que eleições de proximidade, nas quais a relação entre eleitos e eleitores não tem paralelo, provoquem aquela distância quase bélica entre estruturas do mesmo partido. Mas os partidos são assim, e o sistema político, baseado num aparelhismo enraizado, para isso contribui. Para isso e para a criação de um sentimento de desilusão.