FBI desclassifica documentos do 11 de Setembro após ordem de Biden

O FBI divulgou este sábado o primeiro documento relacionado com a sua investigação aos ataques do 11 de Setembro de 2001 e às alegações do envolvimento do governo saudita, na sequência de uma ordem executiva do Presidente Joe Biden.

Os familiares das vítimas tinham pedido a Biden para que não participasse nas cerimónias do vigésimo aniversário dos ataques, este sábado, se não estivesse disposto a desclassificar documentos confidenciais que alegadamente mostrariam que as autoridades sauditas apoiaram a conspiração.

O documento de 16 páginas, com algumas partes ainda ocultas, aponta contactos entre os homens que desviaram os aviões de passageiros usados nos ataques e apoiantes sauditas, mas não revela nenhuma prova de que o governo de Riade tenha sido cúmplice.

A Arábia Saudita sempre defendeu não ter tido qualquer papel nos ataques, apesar de 15 dos 19 homens envolvidos directamente nos atentados serem da Arábia Saudita.

Numa declaração emitida a 8 de Setembro, a embaixada da Arábia Saudita em Washington afirmou que o país sempre defendeu a transparência em torno do 11 de Setembro de 2001, e saúda a divulgação pelos Estados Unidos de documentos classificados relacionados com os ataques.

“Como revelaram investigações anteriores, incluindo a Comissão do 11 de Setembro e a divulgação das chamadas ‘28 Páginas’, nunca surgiram quaisquer provas que indicassem que o governo saudita ou os seus funcionários tivessem conhecimento prévio do ataque terrorista ou estivessem de alguma forma envolvidos”, afirmou a embaixada.

Uma comissão do governo dos EUA não encontrou provas de que a Arábia Saudita tivesse financiado directamente a Al-Qaeda, o grupo ao qual os taliban deram abrigo no Afeganistão na altura. Deixou em aberto a possibilidade de funcionários sauditas o terem feito a título individual.

As famílias de cerca de 2500 dos mortos, e mais de 20 mil pessoas que sofreram ferimentos, empresas e várias seguradoras, que processaram a Arábia Saudita, consideram que este documento prova essa ligação.

Numa declaração em nome da organização 9/11 Families United, Terry Strada, cujo marido Tom foi morto no 11 de Setembro, disse que o documento revelado pelo FBI no sábado anula quaisquer dúvidas sobre a cumplicidade saudita nos ataques. “Agora os segredos dos sauditas estão expostos e já é tempo de o país assumir o papel dos seus funcionários no assassinato de milhares de pessoas em solo americano.”