Da diversidade à mudança, lições da Velo-City 2021, Lisboa

Em nome da Federação Europeia de Ciclistas (ECF), gostaria de afirmar que foi um grande prazer trabalhar com o Presidente da Câmara Fernando Medina e com o Vice-Presidente da Câmara Miguel Gaspar, e com o Município de Lisboa e EMEL na edição de 2021 da Velo-City. Agradecemos aos nossos parceiros de Lisboa pelo apoio contínuo e trabalho árduo que fizeram com que este evento fosse bem-sucedido, apesar das circunstâncias sem precedentes.