Uma vitória e uma corrida: assim foi o jogo 1000 de José Mourinho

Roma alcança terceira vitória em três jogos na Série A, com um golo no último minuto.

Há pouco menos de 21 anos, a 20 de Setembro de 2000, José Mourinho era o “adjunto” que se iria estrear com treinador principal do Benfica no estádio do Bessa. Como o próprio recordou há poucos dias, ainda nem se tinha sentado no banco e já estava a perder, um golo de Duda aos 2’ que daria a vitória ao futuro campeão Boavista. Mourinho rapidamente perderia a aura de adjunto em favor de uma aura de treinador vencedor que tem mantido ao longo das últimas duas décadas e que espera transportar para o seu actual empregador, a Roma.

Foi pelo clube romano que o treinador português cumpriu o 1000.º jogo da sua carreira e conquistou uma vitória saborosa por 2-1 sobre o Sassuolo no Olímpico de Roma em jogo a contar para a terceira jornada da Série A italiana. E à terceira jornada do campeonato, a Roma de Mourinho continua sem perder pontos, mantendo-se na frente, com nove pontos, tal como o AC Milan e o Nápoles, que também têm o pleno de vitórias.

A Roma não teve vida fácil frente a um Sassuolo que talvez até justificasse outro desfecho melhor do que a partilha de pontos. Chegou mesmo a ter um golo anulado a Berardi por fora-de-jogo, antes da equipa da casa chegar ao 1-0 num lance de laboratório. Num livre do lado esquerdo, aos 37’, Pellegrini engana a defesa do Sassuolo e, em vez de meter a bola pelo ar, faz o passe rasteiro na direcção de Bryan Cristante, que encostou sem problemas para a baliza. Era a prenda de um ex-Benfica a outro no seu jogo mil.

A equipa romana nunca pareceu muito confortável a defender a vantagem mínima e o Sassuolo acabaria mesmo por empatar aos 57’, também por obra de outro ex-benfiquista que também não teve vida longa na Luz, Filip Djuricic. A formação visitante não queria contentar-se com o empate e carregou, mas Rui Patrício salvou a Roma várias vezes.

Quando o empate já parecia o resultado mais provável para o jogo mil de Mourinho, El-Sharawy fez o 2-1 no tempo de compensação e lançou Mourinho numa das suas corridas pela linha lateral para festejar com os adeptos. Mas o jogo podia ter sido ainda mais dramático, já que o Sassuolo, na resposta, ainda meteu a bola na baliza de Patrício, um tremendo e colocado remate de Scamacca – o ponta-de-lança italiano estava ligeiramente adiantado.

O jogo 1000 de Mourinho deu-lhe a 638.ª vitória da carreira, que conta ainda com 204 empates e 157 derrotas durante 21 anos ao serviço de nove clubes diferentes: Benfica (11 jogos/seis vitórias); União de Leiria (20/9); FC Porto (127/91); Chelsea (321/204); Inter de Milão (108/67); Real Madrid (178/128); Manchester United (144/84); Tottenham (86/44); Roma (5/5).