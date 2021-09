Salah centenário no regresso do Liverpool às vitórias

Mohamed Salah tem sido notícia nos últimos tempos pelas suas alegadas exigências salariais. Segundo alguma imprensa britânica, o egípcio quer uma revisão de contrato e passar a ganhar meio milhão de libras por semana, mais do dobro do que aufere actualmente. Se o Liverpool vai concordar, ou não, com estas exigências, não se sabe, mas o rendimento do egípcio em Anfield desde que chegou em 2017 tem sido nada menos que espectacular e a valer todas as libras do seu ordenado.

Neste domingo, Salah atingiu uma marca que simboliza bem o seu rendimento superlativo, ao marcar o seu 100.º golo na Premier League inglesa, o primeiro no triunfo por 0-3 sobre o Leeds United. Foi um regresso dos “reds” às vitórias, depois de um empate na jornada anterior com o Chelsea, mantendo-se a equipa de Jurgen Klopp (que deixou de usar óculos) ainda sem qualquer derrota e no grupo dos primeiros classificados, a par de Manchester United e Chelsea (todos com dez pontos).

O Liverpool, um dos adversários do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, colocou-se em vantagem logo aos 20’, numa jogada de envolvimento, com Alexander-Arnold a fazer a assistência para Salah concretizar na pequena área. Com o golo em Elland Road, o egípcio tornou-se no quinto jogador mais rápido a chegar à centena de golos – atingiu a marca no seu 162.º jogo no principal escalão do futebol inglês, sendo que o mais rápido a atingir a marca foi Alan Shearer (121 jogos).

Com o português Diogo Jota a titular, o Liverpool esteve sempre no comando do jogo e até foi bastante perdulário (Sadio Mané teve várias bolas de golo). Só na segunda parte é que os “reds” voltaram a marcar, por Fabinho, aos 50’.

Pouco depois, aos 60’, a equipa de Marcelo Bielsa ficou a jogar com dez, devido à expulsão de Pascal Struijk. O central neerlandês teve uma entrada violenta sobre Harvey Elliot e recebeu cartão vermelho – o jogador do Liverpool terá mesmo sofrido uma lesão bastante grave, sendo que não houve qualquer repetição do lance na transmissão televisiva.

Depois de uma longa paragem, o jogo foi retomado, com o Liverpool sempre no controlo, e ainda houve tempo para a redenção de Mané. O senegalês tinha sido o mais perdulário da tarde, mas conseguiu deixar a sua marca no jogo, fazendo o 0-3 no tempo de compensação após passe de Thiago Alcântara.