Real Madrid vence Celta no regresso ao Bernabéu

No regresso ao Santiago Bernabéu, mais de 600 dias depois, o Real Madrid venceu neste domingo na recepção ao Celta de Vigo, por 5-2, na quarta jornada da liga espanhola, com destaque para o “hat-trick” do avançado francês Karim Benzema, e ascendeu à liderança.

A equipa galega chegou ao intervalo a vencer por 2-1, com golos do avançado Santi Mina e do ala Franco Cervi, contratado ao Benfica, aos 4’ e 31’, respectivamente, com um golo de permeio de Benzema, aos 24’.

Na segunda parte, os “merengues” deram a volta ao resultado, começando cedo, aos 47’, com novo golo de Benzema, mas a reviravolta não tardou, aos 54’, pelo brasileiro Vinicius Júnior.

O Real Madrid deu o “xeque-mate” no adversário aos 72’, pelo jovem internacional francês, de origem angolana, Eduardo Camavinga, que foi lançado em campo aos 66’, a render o belga Éden Hazard, e seis minutos marcou pela primeira vez, na estreia com a camisola madridista.

A equipa “merengue” ainda chegaria ao 5-2, ao minuto 87’, por Benzema, que fez assim um “hat-trick”, que o catapulta para o topo da lista de melhores marcadores de La Liga, com cinco golos.

Noutro jogo de hoje, o Valência, que está a ter um início de época prometedor, foi a Pamplona vencer de forma categórica, por 4-1, com destaque para a exibição do internacional português Gonçalo Guedes, autor do terceiro golo, e que jogou solto na frente de ataque, formando dupla com o argentino Maximiliano Gomez.

Além de Guedes, que foi substituído aos 87 minutos, pelo brasileiro Marcos André, outro português esteve em bom plano, o lateral direito Thierry Correia, que fez o jogo todo.

A Real Sociedad também foi vencer fora, em Cádiz, por 2-0, tal como o Atlético de Madrid em Barcelona, frente ao Espanyol, por 2-1, num jogo que marcou o regresso à competição do português João Félix, recuperado de uma cirurgia ao tornozelo.

O Real Madrid lidera com 10 pontos, os mesmos de Valência e Atlético Madrid, trio que é seguido pela Real Sociedad, com nove, pelo Athletic Bilbau, com oito, do Sevilha e do FC Barcelona, com sete, que tiveram o jogo entre ambos adiado e que somam menos um jogo.