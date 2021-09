Portugal renova título europeu de futebol de praia

A selecção portuguesa de futebol de praia conquistou a Liga Europeia pela terceira vez consecutiva, ao derrotar a Bielorrússia na final, por 4-7. É o oitavo título para Portugal nesta competição.

Na Praia de Buarcos, na Figueira da Foz, a selecção portuguesa chegou ao final do primeiro período a vencer por 0-3, tendo ampliado a margem para 0-5 no final do segundo. Os bielorrussos, que surpreenderam na primeira fase, superando Rússia e Espanha, ainda reduziriam a desvantagem na terceira parte, mas sem conseguirem inverter o rumo dos acontecimentos.

Léo Martins (10’ e 12') e Jordan (10') marcaram para Portugal no primeiro período, Rodrigo Pinhal (penálti, aos 17') e Jordan Santos (21') no segundo, enquanto André Lourenço (25’ e 26') bisou no derradeiro.

Apesar de jogadores históricos como Madjer ou Alan já não fazerem parte da selecção nacional, a equipa portuguesa continua a levar plantéis competitivos às grandes competições. Depois de ter conquistado a prova em 2020, 2019, 2015, 2010, 2008, 2007 e 2002, a selecção orientada por Mário Narciso renovou o título, igualando a melhor série do torneio, que agora partilha com Espanha, de três triunfos consecutivos.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), já felicitou o título português. “É um feito único e histórico. As sucessivas vitórias frente à Ucrânia, Suíça, Itália e Bielorrússia simbolizam a sagacidade, a alma, o espírito vencedor e o valor de uma equipa que se supera a si própria constantemente e que sabe, como ninguém, ultrapassar as adversidades”, pode ler-se no site oficial da FPF.