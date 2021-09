Max Verstappen punido com queda de três lugares no GP da Rússia

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, foi este domingo responsabilizado pela colisão que provocou o abandono do rival Lewis Hamilton (Mercedes), campeão do mundo, no Grande Prémio de Itália, pelo que será penalizado com a queda de três posições na grelha de partida do próximo Grande Prémio, na Rússia.

O piloto da Red Bull forçou a ultrapassagem a Lewis Hamilton no regresso do inglês à pista, depois da paragem nas boxes, acabando por “cavalgar” o Mercedes, ficando os dois principais candidatos à conquista do título de 2021 fora de prova, com os carros empilhados e Hamilton a escapar ileso graças ao halo, que evitou uma tragédia.

No final, Verstappen considerou que a colisão foi um incidente de corrida em que nenhum dos pilotos deu espaço ao outro, tendo a espectacularidade do acidente resultado de um “ressalto” que colocou o Red Bull em cima do Mercedes.

Today was very unfortunate. The incident could have been avoided if I had been left enough space to make the corner. You need 2 people to make that work and I feel I was squeezed out of it. When racing each other, these things can happen, unfortunately #ItalianGP ???? pic.twitter.com/9xOmnqAtd8 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 12, 2021

Chamado pelos responsáveis para uma reunião, Max Verstappen ficou a conhecer a decisão, que lhe custará três posições na partida para o Grande Prémio da Rússia, em Sochi, 15.ª prova do Mundial que o neerlandês lidera com cinco pontos de vantagem sobre Hamilton e ainda dois pontos na licença, os primeiros nos últimos 12 meses.