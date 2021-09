FC Porto bate Sporting rumo à oitava Supertaça

“Dragões” distanciaram-se do ABC no palmarés da competição, depois de um triunfo por 34-29, na Nazaré.

O FC Porto deixou mais uma demonstração de força no andebol nacional, ao conquistar neste domingo a Supertaça portuguesa, pela oitava vez na história, com um triunfo claro sobre o Sporting, por 34-29, na Nazaré.

A partida começou com equilíbrio e golos de parte a parte, mas, antes dos 10 minutos, os “dragões” conseguiram um parcial de três golos sem resposta. Antes de uma reacção mais contundente, porém, o Sporting ainda viu o adversário elevar para seis pontos a diferença no marcador (12-6).

Com maior acerto no ataque, os “leões” ainda chegaram à diferença mínima no primeiro tempo, mas com a qualidade do guarda-redes Sebastian Frandsen a vir ao de cima no FC Porto, o intervalo chegou com os nortenhos a vencerem por 20-17.

De certa forma, o filme repetiu-se no arranque do segundo tempo e a vantagem da equipa orientada por Magnus Andersson atingiu mesmo os sete golos (25-18). Sem dar sinais de abrandar, o FC Porto foi sempre capaz de manter o rival à distância, apesar de o espanhol Natán Suárez (seis golos) se ter assumido como o melhor marcador da partida.

Esta conquista permite ao FC Porto descolar do ABC no ranking dos vencedores da Supertaça, com oito troféus. O Sporting continua com três.