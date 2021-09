Emma Raducanu é a Cinderela do ténis mundial

O inédito percurso da britânica de 18 anos no US Open contrariou as mais improváveis previsões.

Quando Emma Raducanu iniciou a fase de qualificação do US Open, no afastado court 11, o seu principal objectivo era ganhar o primeiro encontro para, com o prémio (17 mil euros), comprar uns air pods, pois tinha acabado de perder os seus. Só que a britânica de 18 anos fez mais. Passados 17 dias, assegurou a entrada directa na história do ténis, ao tornar-se na primeira jogadora, homem ou mulher, a conquistar uma prova do Grand Slam vinda do qualifying, triunfo pelo qual recebeu um cheque de dois milhões de euros. Para quem tinha abandonado na estreia, em Wimbledon, esta segunda participação em majors foi como um conto de fadas.