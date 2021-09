A gestão disciplinar do clássico e o erro no lance de Vlachodimos

No clássico da 5.ª jornada da I Liga, foi a gestão disciplinar que acabou por prejudicar a actuação da equipa de arbitragem, num jogo com 12 amarelos, um vermelho e 40 faltas. Culpa repartida entre o comportamento dos jogadores e a opção de gestão disciplinar do árbitro. Nos Açores, foi a não intervenção do VAR em lances de claro e óbvio erro que mais se destacou pela negativa.