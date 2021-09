Todas as escalas: a Bienal de Veneza de Hashim Sarkis

A primeira Bienal de Arquitetura de Veneza do pós-pandemia coloca a pergunta: How will we live together? O seu curador, o libanês Hashim Sarkis, arquiteto e professor no MIT, guiou-nos na exposição que evolui da escala microbiológica à cósmica. E mostrou como as possibilidades da vida em comum podem reencontrar-se na sabedoria do Mediterrâneo.