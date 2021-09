Morreu o antigo reitor da Universidade de Évora Manuel Ferreira Patrício

Manuel Ferreira Patrício foi reitor da Universidade de Évora entre 2002 e 2006, instituição onde foi docente, presidente do Conselho do Departamento de Pedagogia e Educação e do Conselho Pedagógico.

O antigo reitor da Universidade de Évora (UÉ) Manuel Ferreira Patrício morreu este sábado, aos 82 anos, revelou a academia alentejana. O pedagogo estava internado no Hospital Santa Luzia, em Elvas, no distrito de Portalegre, indicou à agência Lusa fonte da UÉ .

Nascido em Montargil, no concelho de Ponte de Sor, Portalegre, a 23 de Setembro de 1938, Ferreira Patrício foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2012, pelo então Presidente da República, Cavaco Silva.

O ex-reitor era licenciado em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado em Ciências da Educação, especialidade Filosofia da Educação, e agregado em Teoria da Educação e em Axiologia Educacional. Ferreira Patrício foi reitor da UÉ entre 2002 e 2006, instituição onde foi docente, presidente do Conselho do Departamento de Pedagogia e Educação e do Conselho Pedagógico, entre outros cargos.

O pedagogo foi ainda director-geral do Departamento do Ensino Superior do Ministério da Educação, presidente da Comissão de Planeamento da Região Sul, do Instituto de Inovação Educacional do Ministério da Educação e do Conselho Científico da Escola Superior da Educação de Beja.

Além da Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, também lhe foi atribuído o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2002, e a Medalha de Mérito Municipal, Classe de Ouro, pela Câmara de Évora, em 2006.

Num comunicado enviado à Lusa, a Universidade de Évora indicou que a actual reitora da academia, Ana Costa Freitas, decretou três dias de luto académico pelo falecimento de Manuel Ferreira Patrício. “Deixa-nos um considerável e eloquente legado, tendo sido um pioneiro, um homem que dedicou a sua vida, persistente e coerentemente, às suas convicções e a quem a UÉ e o país muito devem”, considerou Ana Costa Freitas.

A reitora da UÉ realçou ainda que “o seu lugar na história e na memória desta academia está assegurado, não apenas pela sua erudição, mas também pela sua personalidade cordial, afável e atenta a todos os que o rodeavam”.