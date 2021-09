Covid-19 em Portugal: mais dez mortes e 1223 novos casos

Há ainda 552 pessoas internadas em Portugal, menos 17 do que na véspera, das quais 121 estão nos cuidados intensivos, mais três que no dia anterior.

Portugal registou na sexta-feira dez mortes devido à covid-19 e 1223 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste sábado. Os internamentos em enfermaria desceram, mas aumentaram ligeiramente as admissões nos cuidados intensivos. As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte acumulam entre si 873 novos casos, representando 71,4% das infecções reportadas este sábado.

Desde o balanço anterior, há menos 17 doentes hospitalizados em Portugal, num total de 552 — o número mais baixo desde o boletim do dia 3 de Julho, quando foram notificados 543 internamentos. Destes, 121 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais três.

Dos dez óbitos registados, seis foram em Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Norte, e dois no Centro. Entre as vítimas, oito eram homens: um com idade compreendida entre os 40 e os 49 anos, três entre os 70 e 79 anos, e quatro com 80 ou mais anos. A covid-19 matou ainda, nas últimas 24 horas, duas mulheres com 80 ou mais anos.

Neste sábado anunciaram-se também mais 2096 recuperações, num total de 999.083. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.054.673 casos confirmados e 17.853 vítimas mortais. Há 37.737 casos activos de infecção, menos 883 do que no dia anterior, e 37.838 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 626 do que no último balanço.

Lisboa e Norte somam 71,4% dos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem a fatia maior das novas infecções, com 476 casos. Ligeiramente atrás está a região Norte com 397 novos casos. Estas duas regiões totalizam 873 novas infecções — o que representa cerca de 71,4% dos casos registados em Portugal nesta sexta-feira.

Seguem-se o Centro com 162, o Algarve com 123, e o Alentejo com 28. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira somam, cinco e 32 infecções, respectivamente.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 9359 homens e 8494 mulheres, tendo 11.653 idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,3% do total.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados da actualização de sexta-feira mostram que o país se mantém na zona laranja da matriz, aproximando-se da amarela com a descida de ambos os indicadores. O R(t) desceu para 0,87, tanto a nível nacional como no continente. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é agora de 240,7 casos de covid-19 a nível nacional e 247,9 no continente.