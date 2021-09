Guterres, representantes de Timor-Leste e rei de Espanha estarão no funeral

“É muito natural que diferentes títulos e diferentes entidades internacionais se façam representar no funeral”, observou o ministro dos Negócios Estrangeiros e representante do Protocolo do Estado, Augusto Santos Silva.

O funeral de Jorge Sampaio será, à semelhança do seu velório, um reflexo do percurso político do antigo Presidente da República. As figuras que estarão presentes nas cerimónias fúnebres de Estado deste domingo, em representação de organizações internacionais e países com proximidade a Portugal, ilustram aqueles que têm sido os feitos mais elogiados nas homenagens dos últimos dois dias. É o caso do antigo bispo de Díli, que, em 1996, recebeu o Prémio Nobel da Paz (juntamente com José Ramos Horta), que acompanhou Sampaio no processo da independência de Timor-Leste, naquele que foi um dos maiores marcos da sua carreira política.

Além do bispo Ximenes Belo também o presidente do parlamento de Timor-Leste, Aniceto Guterres Lopes, estará presente no funeral. Estarão ainda presentes representantes de outros Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), como é o caso do chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus.

O secretário-geral das Nações Unidas e antigo primeiro-ministro socialista, António Guterres, também estará presente. De Espanha, o rei Filipe VI e um membro do Governo espanhol, também fazem questão de homenagear presencialmente o antigo chefe de Estado.

“Quer como político em Portugal, quer como Presidente da República, quer depois do exercício de Presidente da República, [Sampaio] foi uma voz e uma presença sempre muito activa na presença internacional, designadamente ao serviço das Nações Unidas”, notou Augusto Santos Silva. Por isso, continuou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, “é muito natural que diferentes títulos e diferentes entidades internacionais se façam representar no funeral”.

As cerimónias deste domingo arrancam às 11h, no Mosteiro dos Jerónimos, com uma cerimónia de homenagem que contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Eduardo Ferro Rodrigues e António Costa. As três figuras de Estado irão receber o cortejo fúnebre, que chegará do antigo Museu dos Coches, onde decorreu o velório.

A cerimónia terá intervenções do primeiro-ministro, do presidente da Assembleia da República, do Presidente da República e de familiares de Jorge Sampaio e poderá ser acompanhada através de um ecrã gigante, que será colocado no exterior do Mosteiro dos Jerónimos. O cortejo seguirá depois até ao Cemitério do Alto de São João, onde a população poderá prestar uma última homenagem ao antigo Presidente da República, antes de a cerimónia ficar reservada à família de Jorge Sampaio. O país estará em luto nacional até segunda-feira.