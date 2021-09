Um homem não é só memória, também é a sua obra. Durante a tarde deste sábado, os milhares de pessoas que foram passando pelo velório de Jorge Sampaio, no antigo Museu dos Coches, recordaram-no. Foi lembrada a última pedra no edifício de solidariedade, a Plataforma Global dos Estudantes sírios que, dias antes do fim da vida, o próprio, em texto no PÚBLICO, pretendia alargar aos deserdados do Afeganistão. “Que alguém continue com a plataforma dos estudantes sírios”, proclama uma senhora situada estrategicamente no arranque do que virá a ser a fila. Uma inquietação que segue a inquietude que sempre marcou a vida de Sampaio. Deixou sementes e fez escola.