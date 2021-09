Nasceram em 2001, quando “tudo mudou”. Como se vê o 11 de Setembro aos 20 anos?

De atenção dividida entre a alcofa de Pedro, recém-nascido, e o antigo televisor, Elisabete acompanhava as notícias. De repente, levantou-se, deu dois passos e ficou a um palmo do televisor, incrédula, assustada. As Torres Gémeas do World Trade Center ruíram diante de si. Ficou presa ao ecrã durante toda a tarde, ansiosa. Guardaria durante décadas as imagens que chegavam de Nova Iorque. Ao seu lado, Pedro ignorava a transformação do mundo.