Santander não é só um postal com vista para o mar. Manuel captou as escadas que unem uma cidade

Depois de fotografar os arranha-céus na China, a partir de um comboio, e de uma paragem pelo Médio Oriente, Manuel Alvarez Diestro voltou a casa. Em Santander, Espanha, o fotógrafo procurou "uma narrativa visual que pudesse gerar uma nova perspectiva da cidade, quebrando a tradicional abordagem de captá-la vista do mar, de frente". Foi esta a premissa para criar postais imprevisíveis, que evitam "locais icónicos" e privilegiam aqueles que poucos conhecem.

Em vez da paisagem, do mar, dos edifícios e construções, o fotógrafo olhou para as escadas, rampas, elevadores. "Têm o propósito de ligar diferentes partes da cidade, particularmente as áreas mais baixas às mais altas", explica ao P3. Mas, às vezes, não levam a lado nenhum.

"Na minha opinião, este novo conceito bem-sucedido de transportar pessoas através de dispositivos de mobilidade urbana abriu uma oportunidade de as pessoas experienciarem a cidade de uma nova forma e reforça a percepção das cidades mostrando-as de novos ângulos", refere Manuel Alvarez Diestro. E encontra neste projecto uma "perspectiva poética": "Da forma que compus o trabalho, retrata um mundo de escadas 'piranesiano' [uma referência ao arquitecto e gravurista italiano Giovanni Battista Piranesi], que interagem umas com as outras e às vezes levam a caminhos sem saída."

As imagens resultaram na exposição Santander Transversal, que contou com a curadoria de Maria Arantxa Vidal e o apoio da cidade de Santander. Está no Centro Civico Tabacalera até 25 de Setembro.