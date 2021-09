Dançámos com as jamantas no mar dos Açores, olhámos as aves nos céus de Mértola

É talvez das experiências mais extraordinárias que podemos ter em Portugal e no mundo: na ilha de Santa Maria, nos Açores, é possível, numa determinada altura do ano, mergulhar com as jamantas. A Sancha Trindade teve o privilégio de o fazer e conta-nos esse momento absolutamente mágico em que, no fundo do mar, nos vemos envolvidos nessa "vida etérea" que acontece nas águas açorianas, onde a presença destes animais foi registada pela primeira vez no século XVIII. "Imagine-se a esvoaçar no profundo azul açoriano, com cinquenta jamantas ao mesmo tempo", escreve ela. Claro que, para se fazer o mergulho, há uma série de requisitos - a primeira "regra de ouro" é não perturbar os animais - mas explicamos tudo no texto. E, garante a Sancha, qualquer esforço vale a pena quando o que nos espera é uma dança com as jamantas na Baixa do Ambrósio.

E se nesta edição da Fugas vamos até ao fundo do mar, num outro trabalho, este da Patrícia Carvalho e do Miguel Manso, voltamos o olhar para o céu. Não se trata de qualquer céu, mas o de Mértola, no Baixo Alentejo, onde é possível avistar aves de todos os tamanhos e feitios. O projecto Portugal Wildscapes junta empresários e associações governamentais e não-governamentais com o objectivo de promover o turismo sustentável nos municípios de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique, contribuindo directamente com uma parte dos lucros obtidos, através dos programas e produtos vendidos, para acções de conservação da natureza. É uma nova relação entre turismo e a conservação da natureza a que aqui se propõe. Mas há muitas outras coisas a descobrir em Mértola, e a Patrícia e o Miguel partilham connosco tudo o que encontraram na charmosa vila alentejana.

Olharmos para o mar e o céu não nos distrai do que acontece em terra. E, de pés firmemente colocados nos pedais das suas bicicletas, Luís Simões e Anisa Subekti continuam a sua viagem por Portugal, aproximando-se já do final. Nesta Fugas mostram-nos, com os desenhos a que já nos habituaram, o que foram encontrando pelo caminho ao percorrer costa alentejana e costa vicentina, com passagem por Sines, Porto Covo, Vila Nova de Milfontes, Cabo Sardão. É uma maneira de viajarmos com eles, poupando um pouco os nossos músculos.

E, depois de tudo isto, tivemos que descansar e recuperar forças. Por isso, dormimos - na verdade, foi a Mara Gonçalves, mas ela conta-nos tudo aqui - no White Shell Beach Villas, uma "concha de apartamentos" no Algarve, perto de Lagoa, onde o sossego é absoluto. E alimentámo-nos - neste caso, fui eu - no novo Lamelas, o restaurante que a chef Ana Moura abriu este Verão em Porto Covo e onde serve comida alentejana que, não sendo necessariamente tradicional, é fiel aos sabores da região e, acima de tudo, aos produtos de qualidade que aqui se encontram.

Para despedida, um (ou mais) copo de vinho. O Edgardo Pacheco provou o Quinta do Monte D'Oiro Reserva 2011 e explica-nos as vantagens de se fazer um segundo lançamento de um vinho alguns anos depois (na foto em baixo, o produtor, Francisco Bento dos Santos). Algo que "devia pôr o sector a pensar no assunto", defende. Por seu lado, o Pedro Garcias, que está em plena vindima, faz uma ode às amizades inesperadas que o vinho nos traz. Para terminar, o José Augusto Moreira sugere alguns vinhos, com destaque para o extraordinário Vinho dos Utras, feito no Pico pela Azores Wine Company.

Mas a despedida fica mesmo a meu cargo: recordo uma das viagens inesquecíveis da minha vida, a Goiás, no Brasil. É na crónica Memória de Viajante. O resto... bom, o resto está, como sempre, no site da Fugas. Passem por lá. Gostamos sempre de vos ver.

