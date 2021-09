Sobreviventes queimados no ataque ao Pentágono estão gratos pela vida, mas a dor perdura

Quando o voo 77 da American Airlines embateu no Pentágono, 184 pessoas morreram. Para os que sobreviveram, as dores fortes, as limitações físicas e os traumas lembram-lhes todos os dias o que aconteceu a 11 de Setembro de 2011. Mas há quem dê graças por estar vivo.

No Pentágono, naquela terça-feira de manhã, muitos pararam o que estavam a fazer para prestar atenção à cobertura televisiva do que se estava a passar em Nova Iorque: a visão impressionante de um avião, e depois outro, a explodir contra as Torres Gémeas do World Trade Center. Foi chocante e surreal.