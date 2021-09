Irmão do ex-vice-Presidente do Afeganistão morto pelos taliban

O irmão de Amrullah Saleh, ex-vice-Presidente do Afeganistão, e o seu motorista foram mortos a tiro pelos taliban na província nortenha de Panshir, revelou este sábado a família da vítima.

Segundo a família, Rohullah Azizi e o motorista tinham-se deslocado de carro para uma localidade na região quando soldados talibãs os obrigaram a parar num posto de controlo, onde, por razões ainda por conhecer, foram mortos a tiro.

A Associated Press contactou os taliban para obter mais informações, mas não obteve resposta.

Citado pela agência, o sobrinho de Azizi, Shuresh Saleh, disse desconhecer para onde se deslocava o seu tio, um conhecido combatente anti-taliban.

Amrullah Saleh liderou as forças que resistiram aos talibãs em Panshir, a última província a ser invadida pelos novos governantes do Afeganistão. Chegou a proclamar-se presidente legítimo do país, devido à fuga do ex-chefe de Estado Ashraf Ghani, e prometeu não se submeter aos taliban. O seu paradeiro não é conhecido, desde a tomada de Panshir.