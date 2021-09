Têpluquê leva palavras “contadas, dançadas ou cantadas” ao Mosteiro de Tibães

O Festival da Palavra de Braga está no Mosteiro de Tibães neste fim-de-semana. O evento, que quer brincar com as palavras, vai contar com artistas das áreas da literatura, música e dança.

Destinado às famílias, a terceira edição do Festival da Palavra de Braga regressa neste fim-de-semana , numa data que significa a despedida dos mais novos às férias lectivas e assinala o arranque do ano escolar. O evento, que decorre no Mosteiro de Tibães, apresenta um programa com exposições, oficinas de ilustração, contos, performances, espectáculos e consultórios literários.

Também conhecido por Têpluquê, o festival tem como objectivo brincar com as palavras – sejam elas “contadas, dançadas ou cantadas”, explica o escritor e ilustrador Pedro Seromenho, que, em conjunto com Adélia Carvalho, faz a curadoria do festival. Há espaço para todas as formas de expressão nas palavras, quer seja na música, literatura ou dança. O nome do festival é inspirado pelo livro Têpluquê da infância de Manuel António Pina.

Em vez de realizarem um festival que se prolongasse durante seis dias, os curadores tiveram a ideia de o dividir mensalmente, o que significa que haveria um dia de Têpluquê por mês. A iniciativa teve início em Junho, no Dia Mundial da Criança. Contudo, o evento não foi realizado em Agosto e, por esse motivo, é que a edição de Setembro vai ter dois dias de festival – com um dia extra, intitulado de “pré-evento”.

O dia adicional consiste numa residência literária, onde dois escritores (Adélia Carvalho e Ondjaki) e uma ilustradora (Evelina Oliveira) vão escrever e ilustrar nos vidros da estufa da Casa do Volfrâmio. A instalação, com o mote “Todos os caminhos vão dar a casa?”, decorre durante o dia 10 de Setembro, de forma a estar pronta no fim-de-semana para o público a visitar.

Foto Festival da Palavra de Braga - Têpluquê

Segundo o comunicado, as artistas Capicua e Mafalda Veiga vão marcar presença no festival com as “palavras musicais”. Já as “palavras contadas e cantadas” estão entregues a Saphir Cristal, Kiara Terra, Estefânia Surreira e Inácia Cruz. O artesão Simão Bolivar vai demonstrar como as palavras podem ser transformadas em desejos e brinquedos.

Dentro das actividades previstas na programação do evento, Pedro Seromenho destaca os consultórios literários, onde os escritores vão atender as pessoas, numa espécie de “desmistificação da figura autoral”, menciona. Os escritores vão receitar cartas, retratos, declarações, reclamações ou poções a quem os consultar.

Uma vez que o Festival da Palavra de Braga é organizado pelo município, o evento é gratuito e não dispõe de reservas prévias. Ainda assim, vai haver um ponto de informação à entrada do local, onde vai ser oferecido um mapa do Mosteiro de Tibães, com actividades às quais as pessoas se podem inscrever na altura. Pode consultar o programa do festival aqui.