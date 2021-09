Quando a mentira se agiganta e multiplica

Haverá alguém que nunca mentiu? As mentiras são mesmo assim, começam pequenas, vão crescendo, perseguem por todo o lado quem as inventou e depois parece tarde para remediar e contar a verdade.

Nesta história, a mentira assume a forma de uma bola vermelha. Primeiro, um pequeno ponto, depois cresce, cresce, parece já um balão e acompanha sempre a menina que a disse. No quarto, na casa de banho, na rua, na escola.

“Eu tentava não olhar para ela, mas ela continuava ali. Ali… E ali… Sempre ali.”

Foto Frédérique Bertrand

Tratando-se de uma criança, sabe-se que a imaginação, as invenções, as inverdades e as mentiras se misturam num caldo criativo e inocente (na maior parte das vezes).

Por isso, esta história vale muito pela ausência de julgamento. Não chegamos a saber qual foi a mentira e tendemos a simpatizar com quem a proferiu. Partilhamos o seu sofrimento e queremos sossegá-la quanto às perguntas que a atormentam. “Será que, depois de uma mentira, as pessoas deixam de acreditar em nós?” e “será que, depois de uma mentira, as pessoas deixam de gostar de nós?”.

Um livro que vive muito da expressão gráfica de uma ilustradora muito premiada e com diferentes registos, todos reveladores de grande talento e sensibilidade. Frédérique Bertrand foi vencedora da primeira edição da Ilustrarte — Bienal Internacional de Ilustração para a Infância, em 2003.

Foto Frédérique Bertrand

O texto, breve, de Catherine Grive permite uma leitura aberta e pessoal do que vai acontecendo. Cada leitor pode imaginar a mentira de que aqui (não) se fala, invocar as suas próprias aldrabices… e reconciliar-se com a verdade. E com os outros.

Será que, depois de uma mentira, as pessoas deixam de acreditar em nós? Sserá que, depois de uma mentira, as pessoas deixam de gostar de nós? pág. 20-22

A autora nasceu em Toronto (Canadá), mas foi para França logo aos quatro anos. Trabalhou em publicidade, foi depois para Londres, onde ensinou francês a americanos que queriam expandir o seu vocabulário gastronómico. Acabaria por voltar para França e produzir programas sobre a cultura francesa. Não gosta de viajar, mas traduz guias turísticos para a National Geographic.

Quanto ao enorme balão vermelho que se agigantou na vida da menina protagonista desta história, teve o fim merecido… foi picado por um alfinete afiado e “nem sequer teve tempo de fazer ‘Puf!’ Rebentou logo”. Mérito repartido entre a menina e os adultos que a educavam.

A Mentira Texto: Catherine Grive

Ilustração: Frédérique Bertrand

Tradução: Rita Guerra

Revisão: Raquel Dutra Lopes

Edição: Livros Horizonte

40 págs., 13,90€

