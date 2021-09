Como falar com os mais novos sobre o 11 de Setembro — e por que se deve fazê-lo

Os ataques às Torres Gémeas podem ser o mote para conversar com as crianças sobre medo, importência e, sobretudo, altruísmo, sugerem os especialistas.

Este sábado assinalam-se duas décadas do acontecimento que “mudou o mundo”. Ainda que, para os mais novos, o 11 de Setembro seja parte da história, é natural que, nesta data, ao depararem-se com as notícias que recordam os ataques às Torres Gémeas comecem a fazer perguntas. Perante o interrogatório dos miúdos, explicam os especialistas, os pais devem estar seguros de como abordar o tema, sem procurar assustá-los, mas deixando clara a lição que a humanidade aprendeu nesse dia.