As fotografias do adeus a Jorge Sampaio

Durante a manhã deste sábado, o cortejo fúnebre de Jorge Sampaio foi recebido por aplausos de dezenas de pessoas que se reuniram na Praça do Município, em Lisboa, e no antigo Museu dos Coches, para prestar homenagem ao antigo chefe de Estado.

À chegada a Belém, a urna com o corpo de Jorge Sampaio, coberta pela bandeira nacional, foi retirada do carro funerário por cadetes das Forças Armadas e deu entrada no antigo picadeiro real após receber honras militares. As três mais altas figuras do Estado – o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro António Costa – acompanharam a entrada da urna antes de prestar homenagem a Jorge Sampaio.

As portas do antigo Museu dos Coches foram já abertas aos cidadãos, que se vão poder despedir do antigo Presidente da República, até às 23h de sábado.

​O Governo decretou três dias de luto nacional.

Velório de Jorge Sampaio: “Que alguém continue com a plataforma dos estudantes”