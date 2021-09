Biológicos: Muito cultivo, pouca certificação

MONÓLOGO ARINTO 2020

A&D Wines

Cor palha com laivos esverdeados, aromas cítricos e envolvência frutada com notas cítricas de fruta madura. Boca macia e elegante, boa estrutura, alguma complexidade, tensão e crocância, e um final seco e prolongado, com sensações amargas e leve manifestação de tanino.

ANTÓNIO LOPES RIBEIRO LOUREIRO 2019

Casa de Mouraz

Cor palha brilhante, muita presença de fruta, com sensações de uva, aromas a folha de louro, ambiente húmido e frescura ácida. Na boca é intenso, fino, cremoso e crocante, com final frutado (frutos cítricos) e persistente.

ESCULPIDO 2019

A&D Wines

Contido de aromas, boca macia e larga, destacando sabores cítricos bem maduros, de marmelo, e boa mineralidade. Sensações frutadas em crescendo, com final crocante e levemente salino, de sabor intenso e prolongado.

SINGULAR 2019

A&D Wines

Cor palha brilhante, aromas frutados com notas de fruta amarela, com maçã e ameixa. Boca macia, sabor frutado e cítrico, mineralidade salina, com final tenso e crocante, com prolongamento frutado.

QUINTA DE SANTA TERESA AVESSO 2019

A&D Wines

Cor cítrica, aromas muito limpos e finos. Finura de boca com sensações frutadas, algum vegetal, grande frescura e uma acidez gastronómica. Bom prolongamento, com secura e deliciosos amargos a pedir comida.

COVELA NATUR AVESSO 2019

Lima & Smith

Turvo e espesso na cor, aromas metálicos. Na boca é largo e muito macio, com sensações tostadas de fermentação, tipo bolacha, e um final com longo prolongamento frutado, macio e envolvente.

QUINTA DAS ALVAIANAS ALVARINHO 2019

Quinta das Alvaianas

Cor cítrica e brilhante, aroma com sensações de vegetal seco, boca macia e muito ampla. No palato mostra sabores de fruta cítrica, com muito equilíbrio, acidez frutada e bom prolongamento.

MONÓLOGO AVESSO 2020

A&D Wines

Cor palha, muito contido de aromas com ténues sensações tropicais. Na boca destaca as sensações de fruta ácida à mistura com notas tropicais de sabores maduros e alguma salinidade. Final tenso com prolongamento frutado e saboroso.

QUINTA DAS ARCAS ESPUMANTE ARINTO RESERVA BRUTO 2020

Quinta das Arcas

Cor amarela com laivos dourados. Aroma com sensações de infusão de ervas, tostados de confeitaria e ervas doces. Boa mousse, frescura ácida, boca e final de média intensidade.