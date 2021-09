ADSE quer aumentar preços dos partos até final do ano para evitar saída de privados

A presidente da ADSE, Maria Manuela Faria, garante que a necessidade de rever o preço pago aos hospitais privados pelos partos já estava sinalizada antes da entrada em vigor da nova tabela de preços do regime convencionado e espera ter o dossier fechado até ao final do ano. O objectivo é evitar que prestadores como a Cuf ou a Luz Saúde deixem de realizar partos pelo regime convencionado a partir de Janeiro do próximo ano.