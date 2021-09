US Open: Djokovic está na final e vai “jogar como se fosse o último jogo” da carreira

O sérvio pode tornar-se o primeiro tenista masculino a conquistar os quatro majors no mesmo ano desde 1969 e estabelecer o recorde de 21 títulos do “Grand Slam”, distanciando-se de Federer e Nadal, ambos com 20.

O tenista sérvio Novak Djokovic está na final do Open dos Estados Unidos, depois de bater, na sexta-feira, o alemão Alexander Zverev por 3-2, ficando a apenas uma vitória de reescrever a história da modalidade na final de domingo.

O “número um” do ténis mundial derrotou o quarto do “ranking” ATP com os parciais 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 e 6-2.

O sérvio, que em 2021 já venceu o Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon, pode tornar-se o primeiro tenista masculino a conquistar os quatro “majors” no mesmo ano desde 1969 e estabelecer o recorde de 21 títulos do “Grand Slam”, distanciando-se do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, ambos com 20 troféus.

“Vou jogar como se fosse o último jogo. Porque é, sem dúvida, o mais importante da minha carreira. Será uma grande batalha, frente a um adversário que está em grande forma”, observou Djokovic, após 3:38 horas de confronto com Zverev, no obstáculo mais difícil que encontrou nesta edição do torneio nova-iorquino em piso duro.