Um Sporting-FC Porto com muitos cartões e um golo para cada lado

O clássico da 5.ª jornada da Liga portuguesa terminou com um empate (1-1). Em Alvalade, o Sporting marcou primeiro e o FC Porto respondeu na segunda parte, num jogo com muitos cartões, presenciado por 18.723 adeptos e que atrasou as duas equipas na corrida pelo primeiro lugar da Liga.

O encontro começou com sinal amarelo, já que os cinco primeiros minutos geraram três cartões (no final, seriam 12), e com algum equilíbrio, numa fase de estudo mútuo. Mas a partir dos 15 minutos o Sporting assumiu o controlo, com Nuno Santos a inaugurar o marcador um minuto depois, após assistência de Pedro Porro, a partir da direita.

O extremo ex-Rio Ave esteve, de resto, nas melhores ocasiões do primeiro tempo. Para além do golo, surgiu mais duas vezes em situação favorável para finalizar, mas Diogo Costa respondeu a grande nível na baliza do FC Porto.

Do lado contrário, um erro de Feddal na primeira fase de construção aproximou os “dragões” do empate, mas Corona, de cabeça, não conseguiu dar o melhor seguimento a um cruzamento espontâneo de Otávio.

No segundo tempo, e já depois de Sérgio Conceição ter lançado Manafá e Sérgio Oliveira em campo, acabou por ser o FC Porto a encontrar o caminho da baliza de Adán. Corona variou o centro do jogo com um passe perfeito e Luis Díaz fez o resto: com escassas horas de descanso, fruto do jogo pela Colômbia e da longa viagem de regresso a Portugal, o extremo driblou Porro e rematou e arco para o empate (71').

O cansaço já começava a tomar conta dos intérpretes e um dos substitutos, no caso Toni Martínez, esteve poucos minutos em campo. O avançado espanhol viu dois cartões amarelos quase de forma consecutiva e deixou o FC Porto em inferioridade numérica nos últimos cinco minutos.

O resultado já não sofreu alterações, porém, o que significa que Sporting e FC Porto estão agora a quatro pontos do líder, o Benfica, que neste sábado já havia vencido o Santa Clara, nos Açores.