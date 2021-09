Paços de Ferreira e Sporting de Braga anulam-se na 5.ª jornada

Paços de Ferreira e Sporting de Braga empataram neste sábado (0-0), em jogo da 5.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Foi um encontro com poucas ocasiões reais de perigo, sendo que os pacenses foram os mais ameaçadores, especialmente no primeiro tempo. Se o Sp. Braga chegou a assustar num remate de Chiquinho, já dentro da área, os anfitriões criaram três lances de frisson, o último por Hélder Ferreira, que ofereceu o golo a Denilson, sem que o avançado conseguisse emendar para a baliza.

No segundo tempo, com excepção de um remate de meia distância de Ricardo Horta (que passou ligeiramente por cima da trave), os guarda-redes pouco foram incomodados e as equipas conseguiram anular-se mutuamente.

O Sporting de Braga somou o terceiro jogo sem perder e o segundo empate a zero consecutivo, depois da igualdade com o Vitória de Guimarães, e isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com oito pontos.

O Paços de Ferreira, que tinha vencido na jornada passada no terreno do Portimonense, por 1-0, somou o sétimo ponto, ocupando o sétimo lugar, em igualdade com o Boavista, que no domingo recebe os algarvios.