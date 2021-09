Novak Djokovic muito perto de suceder a Rod Laver

O antigo campeão australiano testemunhou, nas meias-finais do US Open, a ambição do número um do mundo.

Como alguém escreveu recentemente, ganhar um torneio do Grand Slam é como vencer uma maratona com muitos sprints. Na noite de sexta-feira, Novak Djokovic ganhou o sexto dos sete exigidos para conquistar o US Open. Ao fim de cinco sets e três horas meia, o sérvio ultrapassou a resistência de Alexander Zverev e qualificou-se para a final pela nona vez. Agora, só Daniil Medvedev poderá impedir Djokovic de conquistar o Grand Slam — e de tornar-se no primeiro, desde 1969, a vencer os quatro majors no mesmo ano. Rod Laver já chegou a Nova Iorque e esteve presente no Arthur Ashe Stadium a testemunhar a qualificação para a final de domingo (21h em Portugal) do possível sucessor.

“Só falta um encontro, vou apostar tudo. Vou pôr o meu coração e a minha alma e o meu corpo e a minha cabeça. Vou abordar o próximo encontro como se fosse o último da minha carreira”, garantiu Djokovic. Além da conquista do Grand Slam, o sérvio de 34 anos pode também tornar-se no recordista do número de títulos em majors, ultrapassando os rivais Rafael Nadal e Roger Federer, que contam igualmente com 20.

Legend status pic.twitter.com/M5gSwOB5Ee — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

“Sei o que está em jogo, estou bem ciente disso. Mas tento trancar-me no que sei que funciona para mim. Tenho as minhas rotinas, a minha gente, isolo-me e junto toda a energia necessária para a batalha seguinte”, disse Djokovic, após ultrapassar Zverev (4.º), que o tinha derrotado nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O alemão de 24 anos sabia que teria de realizar uma exibição perfeita e foi assim que iniciou o encontro, mas a intensidade dos pontos (a média de 5,29 pancadas por ponto coloca-o no top 10 do torneio masculino) foi-lhe retirando forças. A conquista do terceiro set revelou-se estratégica para Djokovic, que obteve o break num jogo em que se registaram pontos com 12, 15, 18, 21, 32 e 53 pancadas!

Zverev, que venceu os primeiros sets na final de 2020 com Dominic Thiem, mostrou que tem alma para alcançar grandes feitos e reagiu bem no quarto set, em que, tal como no set inicial, colocou 70% de primeiros serviços e não enfrentou qualquer break-point. Só que lhe faltaram pernas para acompanhar o ritmo do sérvio e discutir o set decisivo. Djokovic quebrou animicamente o adversário com um break no segundo jogo e liderou por 5-0, antes de fechar o encontro, com os parciais de 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 e 6-2.

Daniil Medvedev dominou a ambição de Felix Auger-Aliassime (15.º), que chegou a dispor de dois set-points, quando liderou por 5-2 na segunda partida. Mas o número dois do ranking elevou o nível de jogo e, ao ganhar uma série de cinco jogos, praticamente terminou com as esperanças do canadiano de 21 anos, que só logrou vencer mais dois jogos. “Salvei aqueles set-points e o encontro virou completamente. Não penso que tenha jogado o meu melhor, mas estou muito contente por estar na final”, admitiu Medvedev, depois de derrotar Auger-Aliassime, por 6-4, 7-5 e 6-2.

What in the world even is this match?! pic.twitter.com/jDURsh6Ch9 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

O russo de 25 anos chega à final com 11h51m passados no court, menos quase seis horas do que Djokovic, o que poderá ser uma vantagem. “Nunca é fácil, mas fico feliz por poupar muitas capacidades e energias. Não penso que alguém consiga ganhar um Slam depois de vencer, digamos, as primeiras três rondas em cinco sets. Estou muito contente por ter conseguido chegar aqui um pouco rápido”, explicou Medvedev, finalista em 2019, derrotado por Rafael Nadal.