Marselha ganha no Mónaco

O Marselha venceu por 0-2 no Mónaco, na 5.ª jornada, e mantém-se firme na perseguição ao Paris Saint-Germain, líder da Liga francesa.

No principado, os comandados de Jorge Sampaoli foram quase sempre melhores e chegaram ao intervalo a ganhar por 0-1, com um golo de Dieng (37'), que bisou e elevou a contagem (60'), com a equipa a dar excelentes indicações para a Liga Europa.

O Mónaco, que também disputa a Liga Europa, soma quatro pontos e ocupa o 14.º lugar na Ligue 1. O único português em acção foi o “monegasco” Gelson Martins, titular na ala direita e substituído aos 60 minutos, logo após o segundo golo.

O PSG lidera a Ligue 1, com 15 pontos, seguido por Angers e Marselha, ambos com 10 pontos e um jogo a menos.