GP de Monza: Bottas vence sprint, mas a pole é para Verstappen

Valtteri Bottas (Mercedes) voltou a deixar sinais positivos, mas será Max Verstappen (Red Bull) a sair do primeiro lugar, no domingo (14h, Eleven Sports), para o Grande Prémio de Itália. O neerlandês aproveitou a qualificação deste sábado também para ampliar ligeiramente a liderança no Mundial de pilotos.

Dois pontos ganhos e, agora, uma diferença de cinco face a Lewis Hamilton (Mercedes). Foi quanto “lucrou” Verstappen com a sessão de qualificação em Monza, depois de o britânico não ter ido além do qinto lugar - que, na grelha de partida, se traduzirá num quarto, devido à penalização imposta a Valtteri Bottas.

Tal como tinha sucedido na sexta-feira, o finlandês foi o mais rápido no sprint (uma nova variante da qualificação), mas as alterações que promoveu no motor do seu Mercedes levaram os comissários a impor-lhe o “castigo” de partir, no domingo, da cauda do pelotão.

Se Bottas vai estar a obrigado a fazer uma corrida de trás para a frente, Max Verstappen tentará defender a posição, co o intuito de conseguir a oitava vitória em 14 provas nesta temporada. Neste cenário, Hamilton arrisca-se a ver a desvantagem face ao líder do Mundial ser ainda mais alargada.

“A qualificação foi melhor do que esperava, somámos uns pontinhos. Vai ser uma corrida interessante”, resumiu Verstappen, que terá ao lado, na primeira linha da grelha, o australiano Daniel Ricciardo (McLaren). De resto, esta “parelha” não se juntava na linha da frente desde 2018, quando eram companheiros de equipa na Red Bull.

Ricciardo também extraiu um ponto da sessão, enquanto Bottas somou três, desvanecendo-se a esperança da Mercedes de potenciar a conquista de pontos por parte de Lewis Hamilton. A dada altura, a entrada do safety car em pista (depois de Pierre Gasly ter partido a asa dianteiro do seu Alpha Tauri) acabou por atrasar o britânico, que se viu impossibilitado de tentar ultrapassar Lando Norris.

“Não foi positivo. Tenho de tentar perceber como posso dar a volta por cima e limitar os danos. Viram o andamento dos Red Bull, estão tão rápidos... Deverá ser uma vitória fácil [para Verstappen] e eu tenho de tentar ultrapassar os dois rapazes [Ricciardo e Norris]”, apontou Hamilton.