Cristiano Ronaldo: a lenda voltou para arrepiar o palco dos sonhos

Bruno Fernandes ajudou à festa portuguesa em Old Trafford, assinando o terceiro golo do Manchester United, num disparo indefensável.

Só podia ser arrepiante o regresso da lenda a Old Trafford. Cristiano Ronaldo foi Cristiano Ronaldo e bisou na estreia mais esperada no palco dos sonhos, onde foi decisivo frente ao Newcastle (4-1), adversário que já constava da lista de vítimas do português desde que o camisola 7 assinou o primeiro hat-trick da carreira num jogo com os “magpies”, em 2008.

Cristiano Ronaldo sabia que não podia desiludir neste regresso ao Manchester United e o internacional português não deixou os seus créditos por mãos alheias, facturando no primeiro jogo, em que mereceu e justificou a titularidade, tendo sido fundamental no triunfo que guinda os “red devils” à liderança da Liga inglesa, com 10 pontos.

O mundo - apenas Coreia do Norte, Cuba, Turquemenistão, Afeganistão e... Inglaterra não tiveram a transmissão do jogo - estava positivamente de olhos postos no português, que, apesar da história que agora conhecemos, resistiu à tentação de resolver a questão sozinho, optando por um jogo associativo, sem deixar de puxar pela nota artística nos momentos próprios, mas deixando claro que aos 36 anos continua a ser uma ameaça letal.

Foi assim nos primeiros 10 minutos, com quatro avisos mais ou menos subtis, até à explosão mesmo à saída para o intervalo, onde se limitou a comparecer no sítio certo à hora certa para assinalar a data do regresso oficial depois da partida para Madrid, em 2009. Ronaldo poderia ter ficado por aí, mas o United ainda não estava em condições de prescindir da influência do menino de ouro de Sir Alex Ferguson, que não faltou ao grande jogo da quarta ronda.

O Newcastle haveria de igualar, já na segunda parte, ameaçando deixar uma mancha nesta aparição do português. Foi então que Cristiano Ronaldo assumiu o seu lado felídeo e disparou na profundidade que o conduziu ao segundo golo da tarde, com um “túnel” a Freddie Woodman.

O estádio não resistiu e “foi abaixo” com o bis de Ronaldo, apesar de o Manchester só ter respirado de alívio à entrada dos dez minutos finais, quando Bruno Fernandes atirou a bola para o fundo das redes pela 44.ª vez com a camisola dos “red devils”.

O médio português, que soma quatro golos esta época, sendo o melhor marcador da equipa, mostrou assim que a aliança lusa poderá mesmo sair reforçada, independentemente de quem marcará os livres e os penáltis daqui para a frente. Mas o resultado não ficaria completo sem um quarto golo, da autoria de Lingard, já no tempo de compensação.