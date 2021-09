Chelsea cola-se ao líder Manchester United

Campeão europeu bateu (3-0) Aston Villa com bis de Romelu Lukaku e igualou os “red devils” no comando da Premier League.

O Chelsea impôs-se este sábado na recepção ao Aston Villa, vencendo por 3-0 em Stamford Bridge, em partida referente à quarta jornada da Liga inglesa, somando 10 pontos, a par do líder Manchester United, que tem vantagem nos golos marcados (11 contra 9).

A equipa de Thomas Tuchel virou o primeiro quarto de hora com um golo de Romelu Lukaku (15'), que após assistência de Kovacic assinava o primeiro da tarde. Mateo Kovacic apontou o segundo golo dos “blues”, garantindo uma vantagem que o Chelsea aproveitou para gerir a partida perante um adversário que pôs à prova todos os argumentos do guarda-redes Edouard Mendy, figura importante na primeira parte.

A confirmação do triunfo chegou já depois dos 90 minutos, com Lukaku a bisar (90+3') e a igualar o Manchester em termos de diferença de golos (2), ficando apenas em desvantagem no total de golos marcados.