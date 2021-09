Bernardo Silva dá vitória ao Manchester City

Bernardo Silva foi este sábado decisivo ao apontar o golo da vitória do campeão inglês, Manchester City, na complicada deslocação a Leicester, em jogo da quarta jornada da Premier League que teve os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e o próprio Bernardo Silva a actuarem de início.

Bernardo Silva conseguiu desbloquear o resultado aos 62 minutos, quando marcou o único golo do jogo, já depois de Vardy ter visto um golo anulado por fora de jogo, no início da segunda parte.

O triunfo deixa o Manchester City a um ponto do rival United, que lidera a competição, faltando conhecer o desfecho dos jogos de Chelsea, Liverpool e Everton.

Destaque ainda para o Wolverhampton, de Bruno Lage, que, depois de três derrotas (com Leicester, Tottenham e Manchester United), conseguiu a primeira vitória no campeonato, em casa do Watford.

Os “wolves”, que tiveram José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Trincão a titulares (Podence surgiu aos 81'), colocaram-se em vantagem com um autogolo de Sierralta (74') e um golo do sul-coreano Hwang Hee-Chan (83').

Em outros jogos desta quarta jornada, o Arsenal, com Cédric Soares a jogar os últimos minutos e Nuno Tavares no banco, teve também a primeira vitória - após derrotas com Chelsea (2-0), Brentford (2-0) e Manchester City (5-0) -, com um golo solitário de Aubameyang, na recepção ao Norwich.