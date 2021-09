Benfica de primeira classe na viagem aos Açores

São famosos os apenas 16 minutos de ecrã que valeram um Óscar a Anthony Hopkins, em O Silêncio dos Inocentes, e o Benfica mostrou que um desempenho superlativo não precisa, de facto, de muito tempo. Neste sábado, depois de 40 minutos medíocres em que poderia ter ficado em desvantagem, os “encarnados”, qual Hopkins, fizeram 17 minutos de grande nível, a abrir a segunda parte, e criaram a goleada (5-0) sobre o Santa Clara com que saem dos Açores.

Quem viu a primeira parte e depois só olhou para o resultado final não entenderá o que se passou em São Miguel. E o que se passou foi uma grande entrada em jogo de Rafa, ao intervalo, que ajudou o Benfica a criar uma vitória robusta, podendo descansar para uma segunda parte santa e para uma vitória clara. Rodrigo Pinho, Darwin (duas vezes), Rafa e Yaremchuk marcaram os golos.

Com este resultado na jornada 5 da I Liga, o Benfica vai assistir tranquilamente ao clássico entre FC Porto e Sporting, sabendo que ganhará pontos no mínimo a um dos rivais. São, até ver, cinco vitórias em cinco jornadas.

Mais Santa Clara

Com Liga dos Campeões na próxima terça-feira, Jorge Jesus deu-se ao luxo de oferecer descanso a Rafa, Pizzi, Gonçalo Ramos e Yaremchuk, lançando Darwin e Rodrigo Pinho, num sistema mais híbrido do que é habitual.

O 3x4x3 deu muitas vezes lugar a um 3x5x2, com Everton a procurar zonas centrais e Darwin e Rodrigo Pinho mais abertos. A confusão que essas dinâmicas poderiam criar ao Santa Clara foram criadas também… ao próprio Benfica.

A equipa pareceu estar sempre à procura de Rafa ou Pizzi, jogadores que “colam” a equipa e ligam o jogo entre os médios e a linha avançada. Everton não foi esse jogador e Pinho, muitas vezes preso entre os centrais, não pôde explorar o jogo entre linhas de excelência – porventura o jogador “encarnado” mais capaz nessa vertente.

Sem Pinho a “chamar” tabelas e combinações, o jogo do Benfica foi parco em soluções e, sobretudo, bastante lento – e não há adversário que se desposicione com circulação tão lenta.

Do lado contrário, o Santa Clara não atacava com muitos jogadores, mas fazia-o com propriedade, sempre sob a batuta de Morita. Foram três oportunidades de golo para os açorianos: Cryzan aos 24’, após um canto, Lincoln aos 30’, num livre directo à trave, e novamente aos 41’, com defesa de Odysseas. Era, portanto, um jogo simples de definir: muita luta, muitas faltas, pouco futebol de qualidade e o Santa Clara, sobretudo de bola parada, a somar oportunidades de golo.

Numa das primeiras vezes em que o Benfica procurou novidades, houve golo. Grimaldo sentiu a falta de soluções e rompeu em condução, uma raridade na primeira parte, aproveitando o movimento na profundidade de Pinho – também ele uma raridade. O brasileiro isolou-se e finalizou a preceito, num lance em que João Afonso arriscou sair rapidamente para fazer o fora-de-jogo e deu-se mal com isso.

Foi, também, um lance em que a pressão açoriana à construção “encarnada” foi feita de forma desconexa – uma primeira linha de pressão alta, mas o resto da equipa recuada, criando espaço para os criativos do Benfica verem o jogo de frente, em progressão. O golo “caiu do céu”, perante a falta de futebol do Benfica, e mais ainda considerando as várias oportunidades do Santa Clara.

Rafa endiabrado

Já num 3x4x3 mais parecido com o habitual, com Rafa no lugar de Pinho, o Benfica entrou na segunda parte com mais dinâmica e envolvência, sobretudo pela presença de Rafa a fazer o tal papel de “cola” entre os avançados e os médios. A mudança no sistema, ou pelo menos no tipo de intérpretes, foi claramente benéfica.

Positivo/Negativo Positivo Rafa Grande entrada em jogo ao intervalo. “Colou” a equipa e ajudou a resolver o problema.

Positivo Darwin Nem sempre tecnicamente perfeito, mas foi lutador e voluntarioso, como costuma ser. Desta vez, juntou dois golos – e se assim continuar será um “reforço” de peso.

Positivo Morita Jogo ingrato para destacar o japonês, mas, no meio de um navio a afundar-se, foi o único a sair com nota positiva. É claramente jogador para outros voos. Negativo Santa Clara A ideia de pressionar alto esteve desconectada do posicionamento da restante equipa. A equipa açoriana “esticou-se" no campo e sofreu com isso.

Também Everton beneficiou desse desenho mais habitual e pôde receber a bola entre linhas, rodar e isolar Darwin, que finalizou num lance em tudo semelhante ao primeiro golo.

Mais uma vez, a defesa do Santa Clara estava muito desprotegida, com a primeira linha açoriana muito subida, sem pressionar em bloco – Everton teve espaço para criar no “buraco” deixado na zona média da equipa de Daniel Ramos.

Aos 58’, Rafa voltou a deambular entre linhas, novamente aproveitando uma saída à pressão arriscada de um jogador açoriano (desta feita, Anderson, que também falhou a abordagem). O português rodou e atirou de fora da área, sem hipóteses para Marco.

Darwin bisou aos 62’, num golo afortunado, e Yaremchuk fez o 5-0 aos 68’, respondendo “à ponta-de-lança” a um cruzamento de Grimaldo.

O Santa Clara era uma sombra – da qual só Morita saía a espaços – e o Benfica, demolidor, pôde descansar a pensar na Champions, com 20 minutos de controlo.

Quem diria que os primeiros 40 minutos foram um suplício?