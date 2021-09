O Leão de Ouro de Veneza 2021 é para L’Événement

No palmarés, distinções ainda para Il Buco , de Michelangelo Frammartino, Penélope Cruz, por Madres Paralelas , de Pedro Almodóvar, Jane Campion e Paolo Sorrentino.

L'Événement, de Audrey Diwan, acaba de causar surpresa em Veneza: é o Leão de Ouro da 78ª edição do festival. Audrey Diwan, a realizadora, começa por concretizar o filme de época — é a França dos anos 60 — com uma concisão e um sentido de abstracção que são de invejar, fazendo explodir barreiras temporais. Depois, porque faz explodir também o tema, o aborto — uma estudante fica grávida, a interrupção voluntária da gravidez é proibida —, tratando-o como experiência física. Faz sentido que a realizadora tenha chamado ao palco a sua actriz, Anamaria Vartolomei, dizendo-lhe mais ou menos isto: “tu não és a intérprete do filme, tu és o filme”. Como aqui tínhamos escrito, L'Événement é um filme de corpos.