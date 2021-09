“O corpo, a presença e o encontro” em mais uma maratona de performances no Museu de Serralves

Desde 2015 que O Museu Como Performance se tem estabelecido como uma das paragens principais da rentrée das artes performativas a Norte. À sétima edição, este programa volta a reafirmar o vínculo fundador de Serralves com a performance, sobretudo no que diz respeito às suas práticas mais experimentais e em sincretismo com outras disciplinas, da dança ao teatro, da música às artes visuais. Realizado num contexto “de um mundo que se deseja próximo de uma condição pós-pandémica”, as criações apresentadas ao longo deste sábado e domingo vêm necessariamente enfatizar a importância inalienável “do corpo, da presença e do encontro” neste território artístico, apesar de não estarem presas a nenhuma temática relacionada com a pandemia, afirmam Cristina Grande e Pedro Rocha, programadores do Serviço de Artes Performativas do Museu de Serralves.