Mais de 4000 alunos mudaram opções de acesso ao ensino superior

Mais de 4000 estudantes alteraram, nos últimos dias, as suas opções de candidatura ao ensino superior, escolhendo cursos diferentes daqueles a que inicialmente tinham concorrido. Essa possibilidade foi aberta pelo Governo na sequência do aumento extraordinário do número de vagas para o novo ano lectivo. Outros 240 alunos optaram por concorrer agora à 1.ª fase, aumentando para mais de 64 mil o total de candidatos.