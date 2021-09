Luto parental: “Sem esta adesão impressiva dos cidadãos, a resposta dos partidos seria menos pronta”

A directora-geral da associação Acreditar, Margarida Cruz, afirma-se surpreendida com “a prontidão” do apoio dos partidos à petição que lançou há uma semana para alargar a licença de luto parental, mas não surpreendida “com a adesão” popular.

Num espaço de dias, a petição de luto parental que lançaram teve o apoio de 54 mil pessoas e da esmagadora maioria dos partidos com representação parlamentar que assim, ao apresentarem projectos de lei nesse sentido, podem acelerar a aprovação do aumento de dias de luto parental. Ficou surpreendida com a adesão dos partidos políticos?