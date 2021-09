O Verão quente de Sampaio

Foi o grande acontecimento dos dois mandatos de Jorge Sampaio e transformou o estio de 2004 num peculiar Verão quente que se prolongou até Fevereiro do ano seguinte. A curta duração do XVI Governo Constitucional de Pedro Santana Lopes fez lembrar a saga dos primeiros gabinetes pós 25 de Abril de 1974, provocou um cisma do Presidente com o PS e abalou a direita que ficará órfã de um Durão Barroso em viagem para presidente da Comissão Europeia.