Portugal é o 5.º país da UE que mais confia no Governo para aplicar a bazuca

Os portugueses são também aqueles que mais confiam nos benefícios das vacinas e no trabalho desenvolvido pelas instituições europeias. Com a confiança, vem a expectativa: Portugal é o país que mais esperança deposita na eficácia dos fundos europeus para garantir a recuperação económica.

Portugal é o 5.º país que mais confia no seu Governo para executar o fundo de recuperação da União Europeia de resposta à crise provocada pela covid-19. Segundo os dados recolhidos pelo inquérito Eurobarómetro, publicado esta sexta-feira pelo Parlamento Europeu, 53% dos portugueses acreditam na capacidade do executivo para aplicar com eficácia o que o primeiro-ministro apelidou de “bazuca” europeia.