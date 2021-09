Jorge Sampaio. Um compositor de interesses

A década na Presidência não foi um caminho de rosas. Dois primeiros-ministros abandonaram o Governo, houve uma sucessão atípica à frente do executivo e ocorreu a dissolução do Parlamento com uma maioria desgastada por dentro. Na liderança do PS, na Câmara de Lisboa e em Belém, um homem cujos tempos de decisão lhe valeram o epíteto de “hesitante” surpreendeu tudo e todos. A começar pelo partido de que ostentou o cartão de militante 102.279. Foi agregador de vontades com um grupo de fiéis que resistiu ao tempo.