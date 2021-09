Romper com o comodismo

Aumentar a eficácia do investimento em ciência e inovação exige contrariar a tendência de burocratização da gestão dos financiamentos, dos ambientes académicos e do mau uso de métricas de avaliação descontextualizadas, privilegiando ecossistemas criativos que estimulem a inovação, a cultura científica e a inclusão social e regional.

O Portugal de hoje é muito diferente, para melhor, daquele país à data da publicação do “Manifesto para a Ciência em Portugal” de Mariano Gago, propondo estratégias de desenvolvimento baseadas na educação e na ciência, visando romper com o isolamento político, económico, social, cultural e científico do país.