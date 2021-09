Aproximam-se dias cheios de futebol. E as emoções começam já neste sábado, com um Sporting-FC Porto. “Leões” e “dragões” defrontam-se na quinta jornada da I Liga ocupando ambos a segunda posição da tabela e quem deslizar pode já ficar a uma distância considerável (cinco pontos) do líder Benfica. Isto se as “águias” forem capazes de vencer, também no sábado, o Santa Clara na sua deslocação aos Açores.

Os três principais candidatos ao título jogam no sábado (encontra aqui o calendário completo e os horários das transmissões televisivas da I Liga e da II Liga) para ganharem o máximo de tempo possível para a jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se começará a disputar a meio da semana seguinte.

Os “encarnados” serão os primeiros a entrar em acção, com uma deslocação a Kiev para defrontarem o Dínamo. Já sportinguistas e portistas dão início à sua participação na Liga milionária na quarta-feira: os “azuis e brancos” deslocando-se ao terreno do Atlético de Madrid e os campeões nacionais a receberem o Ajax. Encontra aqui o calendário desta primeira jornada da Champions.

Precisamente por causa da Champions, os principais emblemas europeus jogam no sábado, tentando ganhar tempo de recuperação para a sua estreia na competição continental. E será nesse dia que, em Inglaterra, se irá viver um dia histórico. Cristiano Ronaldo vai jogar de novo pelo Manchester United, que recebe em Old Trafford o Newcastle.

O que talvez lhe escapou no PÚBLICO

O bom desempenho da selecção de voleibol

As ameaças da UEFA às pretensões da FIFA em ter um Campeonato do Mundo de futebol a cada dois anos

Árbitros franceses a apitar em Portugal

Para domingo, o principal motivo de interesse vem de Itália, onde a Roma de José Mourinho, um dos cinco emblemas que partilham a liderança do campeonato, recebe o Sassuolo.

Também a Liga Europa está de volta (encontra aqui o calendário desta primeira jornada da fase de grupos) e o Sp. Braga começa na quinta-feira a fase de grupos com uma deslocação ao terreno dos sérvios do Estrela Vermelha.

À margem do futebol mas também com uma bola nos pés começa a disputar-se a partir de domingo o Campeonato do Mundo de futsal, prova em que Portugal chega com o estatuto de campeão europeu. A selecção portuguesa, que integra o Grupo C, inicia a sua participação na 2.ª feira, frente à Tailândia, seguindo-se as ilhas Salomão na quinta-feira.

Nos motores, o circuito de Monza, em Itália, recebe mais uma corrida do Mundial de Fórmula 1, onde a luta pelo título de pilotos está ao rubro entre Verstappen e Hamilton. Já nas duas rodas, Miguel Oliveira tentará fazer um bom resultado em Aragão, na 13.ª prova do Mundial de motociclismo na categoria de MotoGP.

Por fim, na Polónia, prosseguirá o Europeu de voleibol, onde Portugal chegou aos oitavos-de-final, fase em que defrontará os Países Baixos no domingo. E também no domingo, terminará o último torneio do Grand Slam: o Open dos EUA onde o sérvio Novak Djokovic quer alcançar um feito inédito em mais de meio século: conquistar os quatro majors no mesmo ano.

O que talvez lhe escapou no PÚBLICO

A história de amor que sobreviveu à morte de Jean-Pierre Adams​

Conheça a primeira agência de futebol exclusivamente dedicada a jogadoras