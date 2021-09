“A islamofobia pós-11 de Setembro deu cobertura aos supremacistas brancos”

Professora de Direito nas universidades de Boston, Princeton e Rutgers, e especialista no cruzamento entre as políticas de segurança nacional e os direitos civis das minorias nos EUA, Sahar Aziz falou ao PÚBLICO sobre os atentados do 11 de Setembro na perspectiva das comunidades muçulmanas.

Sahar Aziz, professora de Direito nas universidades de Boston, Princeton e Rutgers, e especialista no cruzamento entre as políticas de segurança nacional e os direitos civis das minorias, falou ao PÚBLICO sobre os atentados do 11 de Setembro na perspectiva das comunidades muçulmanas dos EUA.​ No seu próximo livro, Racial Muslim: When Racism Squashes Religious Freedom, Aziz compara o tratamento dos muçulmanos no pós-11 de Setembro à discriminação de católicos e judeus no início do século XX. E lança a questão sobre se a identidade nacional norte-americana irá, um dia, acomodar os muçulmanos tal como acabou por acomodar católicos e judeus — e transformando os EUA numa terra das três religiões abraâmicas.